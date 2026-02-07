Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Fenomen Simge Barankoğlu Taha Özer ve Eda Alboya adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında fenomenlere operasyon düzenlendi. Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’a kadın temin ettiği iddia edilen Fatma Yılmaz ile müstehcen yayın yaptıkları tespit edilen Simge Barankoğlu, Taha Özer, Eda Alboya, Ebru Arman, Arif İskilip ve Heves Güzel gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 6 şüpheli sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.