Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Fenomen Simge Barankoğlu Taha Özer ve Eda Alboya adliyede
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında fenomenlere operasyon düzenlendi. Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’a kadın temin ettiği iddia edilen Fatma Yılmaz ile müstehcen yayın yaptıkları tespit edilen Simge Barankoğlu, Taha Özer, Eda Alboya, Ebru Arman, Arif İskilip ve Heves Güzel gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 6 şüpheli sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında fenomenlere yönelik düğmeye basıldı.
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'a ve birçok isme kadın ayarladığı iddia edilen Fatma Yılmaz ile müstehcen yayınlar yaptığı tespit edilen sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu, Taha Özer, Eda Alboya, Ebru Arman, Arif iskilip ve Heves Güzel gözaltına alındı.
Fatma Yılmaz, dün akşam saatlerinde tutuklanırken işlemleri tamamlanan diğer 6 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinden geçirilen şüphelilerin adliyeye sevk edildiği açıklandı.
SUÇLAMALAR
Şüphelilere, 'Uyuşturucu Madde Kullanmak', 'Fuhuş İçin Yer ve İmkan Sağlamak', 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanımını Özendirme' 'Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırma' ve 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etmek' suçlamaları yöneltiliyor.