Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya gözaltında

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Bu kapsamda aralarında Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya'nın da olduğu 19 isim gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali KayaDilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya

Aralarında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya, fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

İmren Öztürkİmren Öztürk

Ayrıntılar geliyor....

Barış BarışmaBarış Barışma

Sevcan GülerSevcan Güler

Fatoş DerbederFatoş Derbeder

