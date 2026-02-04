Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya gözaltında

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 09:08 Son Güncelleme: 04 Şubat 2026 09:29 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Bu kapsamda aralarında Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya'nın da olduğu 19 isim gözaltına alındı.