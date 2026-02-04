Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya gözaltında
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Bu kapsamda aralarında Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya'nın da olduğu 19 isim gözaltına alındı.
Aralarında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya, fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor....