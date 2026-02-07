Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 6 fenomen tutuklandı

Sosyal medya fenomenlerine yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Bugün ise soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Simge Barankoğlu ve Taha Özer’in de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.