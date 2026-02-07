Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 6 fenomen tutuklandı
Sosyal medya fenomenlerine yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Bugün ise soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Simge Barankoğlu ve Taha Özer’in de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında fenomenlere yönelik düğmeye basıldı.
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'a ve birçok isme kadın ayarladığı iddia edilen Fatma Yılmaz ile müstehcen yayınlar yaptığı tespit edilen sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu, Taha Özer, Eda Alboya, Ebru Arman, Arif iskilip ve Heves Güzel gözaltına alındı.
Fatma Yılmaz, dün akşam saatlerinde tutuklanırken işlemleri tamamlanan diğer 6 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinden geçirilen şüphelilerin adliyeye sevk edildiği açıklandı.
SUÇLAMALAR
Şüphelilere, 'Uyuşturucu Madde Kullanmak', 'Fuhuş İçin Yer ve İmkan Sağlamak', 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanımını Özendirme' 'Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırma' ve 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etmek' suçlamaları yöneltiliyor.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
İşte o isimler:
Simge Barankoğlu
Taha Özer
Eda Alboya
Ebru Arman
Arif iskilip
Heves Güzel