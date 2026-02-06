ClubHouse Bebek'e 100 polisle narkotik operasyonu! İşletmecisi Menderes Utku tutuklandı

Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın tutuklanmasının ardından derinleştirilen soruşturmada, gizli ortağı olduğu öne sürülen ClubHouse Bebek’e narkotik ekiplerince baskın düzenlendi, işletmeci Menderes Utku gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın gizli ortağı olduğu ClubHouse Bebek'e operasyon yapıldı.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

100 POLİS İLE 5 ADET K-9 ARAMA KÖPEĞİ KATILDI

Sabah'ın haberine göre, Narkotik Şube tarafından düzenlenen operasyona 100 polis ile 5 adet K-9 arama köpeği katıldı.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

BEBEK OTEL'İN SAHİBİ MUZAFFER YILDIRIM'A AİT SKANDALLAR

Öte yandan İstanbul Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'a ait skandallar da ortaya çıkmıştı. Oteli uyuşturucu ve fuhuş merkezine çeviren Yıldırım'ın İstanbloom sitesindeki rezidansını ise kumarhaneye dönüştürdüğü belirlendi. Dairede her gece milyonlarca liralık kumar oynandığı öğrenildi. Aralarında iş adamlarının da bulunduğu 30'dan fazla ünlü ismin yer aldığı veresiye defterinde yapılan incelemede, özel davetiye ile kumar masasına oturan isimlerin her gece milyonlarca liralık kumar oynadığı tespit edildi. Belgelerde isimlerin kumar masasında birbirine olan borçlarının da tek tek yazıldığı görülürken, Yıldırım'ın sekterine kumar organizasyonunda gönderdiği mesajlar da ele geçirilmişti.

İŞLETMECİ GÖZALTINA ALINDI

Baskın sırasında mekânda yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi. Ancak soruşturma kapsamında ClubHouse isimli spor salonunun işletmecisi olan, Yeşilçam'da "Küçük Serseri" karakteriyle tanınan Menderes Utku gözaltına alındı. Utku'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın, elde edilen yeni delil ve ifadeler doğrultusunda çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.

TUTUKLANDI

ClubHouse adlı mekanın işletmecisi Menderes Utku tutuklandı.