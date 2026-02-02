İmamoğlu'nun A takımı oteli fuhuş yuvasına çevirdi! 2604 numaralı odanın karanlık sırları

"Gönül Mama" kod adlı Gülşah Rojin Demir'in piyasada, kadınları erkeklerle tanıştırıp üzerlerinden maddi menfaat elde ettiğini dile getiren Çalkın, Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun'la bu kişinin tanıştırdığını ve kendisini pazarladığını söyledi.

ÖNCE KENDİSİ SONRA KASASI BİRLİKTE OLDU

Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'la ise yine 2023 yılında Zorlu Raffles otelde bir kez birliktelik yaşadığını aktaran Çalkın, "Kendisi beni Gülşah Rojin Demir'den istedi. Ongun ile yaşadığım cinsel ilişkiden pişmanım. Ekonomik durumumun sıkıntılı olmasından dolayı böyle bir şey yaşadım. Murat Ongun'u Twitter'dan fotoğrafını gördüğüm için otelde direkt tanıdım. Murat Ongun ile cinsel ilişkimden yaklaşık 1 ay sonra Emrah Bağdatlı ile cinsel ilişki yaşadım. Murat Ongun, Emrah'a beni önermiş olabilir" dedi.

BAĞDATLI PARAYI RULO YAPARAK KULLANARAK UYUŞTURUCU İÇERDİ

Çalkın, "Emrah Bağdatlı yanımda uyuşturucu madde kullandığını net olarak hatırlıyorum. Emrah Bağdatlı, kokain maddesini benimle birlikte diğer cinsel birliktelik için otele gelen kadınlara aldırttı. Benim yanımda cebinden çıkardığı parayı rulo yaparak burnundan bu uyuşturucu maddeyi çekti. Kendisi ile cinsel birlikteliğimizden grup yapmak istedi. Ancak ben bunu kabul etmedim. Gülşah Rojin Demir, cinsel ilişkiden sonra ödemeyi Emrah Bağdatlı'dan aldı" ifadelerini kullandı.

BİR ÇOK MAĞDUR KADIN VAR

"Gülşah Rojin Demir; Emrah Bağdatlı, Murat Ongun, Hüseyin Köksal'a kadın ayarlayan kişidir. Raffles oteli bu iş için kullandıkları mekandır. Benim gibi bir çok mağdur kadın vardır" diyen Çalkın, "Melisa, Reyhan, Burcu, ismini hatırlayamadığım yabancı kişi bunlardan bazılarıdır. İsmini Melisa Gadiş olarak hatırladığım kişi fotoğrafta gördüğüm kişidir. Bu kişinin avukat olduğunu biliyordum. O da bizim gibi Murat Ongun, Hüseyin Köksal, Emrah Bağdatlı ile cinsel birliktelik yaşayıp olayın mağduru olmuştur. Psikolog Reyhan isimli arkadaşım da Hüseyin Köksal ile cinsel birliktelik yaşamıştır" dedi.