İmamoğlu'nun A takımı oteli fuhuş yuvasına çevirdi! 2604 numaralı odanın karanlık sırları
Çıkar amaçlı suç örgütü davasında yargılanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun A takımındaki isimlerle ilgili skandallara bir yenisi daha eklendi. Beşiktaş'taki Raffles Otel'in VIP dairesinin, Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve firari Emrah Bağdatlı tarafından fuhuş ve uyuşturucu partileri için kullanıldığı ortaya çıktı. İtirafçı olan fenomen Dilvin Miray Çalkın'ın ifadeleri kan dondurdu.
Hafriyat vurguncusu firari Murat Gülibrahimoğlu ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in başını çektiği İBB vurguncularının özel jetli uyuşturucu, fuhuş ve kumar partilerinin yanı sıra Ekrem İmamoğlu'nun A takımında yer alan Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun kasası tekstilci iş adamı Hüseyin Köksal ve Ongun'un ortağı firari Emrah Bağdatlı'nın Raffles Otel'deki 2604 numaralı VIP dairede, uyuşturucu ve fuhuş partileri yaptıkları ortaya çıktı.
161 milyar liralık kamu zararı oluşturan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu yolsuzluk ve rüşvet şebekesinin gizli toplantılar yapmak amacıyla kiraladıkları dairedeki uyuşturucu ve fuhuş partilerine katılan 11 isme operasyon düzenlendi. 11 isimden biri olan fenomen Dilvin Miray Çalkın (33) itirafçı oldu.
HAFTADA 3 GÜN GİZLİ TOPLANTI
Ongun, Köksal ve Bağdatlı'nın İBB'deki soruşturma aşamasında daha önce de "Kızıl saçlı kadın" ve bir kadın gazetecinin mesken tuttuğu Raffles'daki dairede haftada 3 gün gizli toplantılar yaptıkları kamuoyuna yansımıştı.
Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çalkın itirafçı olarak, Ongun ve ekibiyle Raffles'taki 2604 numaralı VIP dairede yaşadıklarını tek tek anlattı. Savcılık, Çalkın'ın ve ismini verdiği kişilerin söz konusu tarihlerdeki cep telefonu baz kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde baz kayıtlarının eşleştiği görüldü.
MAMA'SININ İSMİNİ VERDİ
İfadesine 6 ay önce uyuşturucu kullandığı itirafıyla başlayan Çalkın,"Bundan dolayı pişmanım. İfademin başında belirtmek isterim ki kimseye uyuşturucu madde vermedim" dedi.