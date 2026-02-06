Bebek Otel'deki gizli kameraların arkasındaki isim deşifre oldu! Organizatör Fatma Yılmaz gözaltında

İş dünyası ve sanat camiasının uğrak noktası olan Bebek Otel’de kurulan gizli takip mekanizması ve fuhuş ağı deşifre edildi. İş adamlarını anlık izleyen Muzaffer Yıldırım’ın, genç kadınları "kariyer vaadiyle" ağa düşürdüğü iddiaları güçlenirken, bu organizasyonun kilit ismi olan ve "Fatoş Mama" olarak bilinen Fatma Yılmaz, Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Otel müdürünün itiraflarıyla derinleşen soruşturmada, lüks oteldeki kirli pazarlıkların perde arkası gün yüzüne çıkıyor.