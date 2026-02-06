Bebek Otel'deki gizli kameraların arkasındaki isim deşifre oldu! Organizatör Fatma Yılmaz gözaltında
İş dünyası ve sanat camiasının uğrak noktası olan Bebek Otel’de kurulan gizli takip mekanizması ve fuhuş ağı deşifre edildi. İş adamlarını anlık izleyen Muzaffer Yıldırım’ın, genç kadınları "kariyer vaadiyle" ağa düşürdüğü iddiaları güçlenirken, bu organizasyonun kilit ismi olan ve "Fatoş Mama" olarak bilinen Fatma Yılmaz, Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Otel müdürünün itiraflarıyla derinleşen soruşturmada, lüks oteldeki kirli pazarlıkların perde arkası gün yüzüne çıkıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Muzaffer Yıldırım'a ait Bebek Otel'de VİP uyuşturucu partileri düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Bebek Otel soruşturmasıyla ilgili önemli gelişme yaşandı. Otel müdürü Arif Altunbulak'ın savcılıktaki ifadesinde bahsettiği Fatoş Mama lakaplı Fatma Yılmaz gözaltına alındı.
"KIZLARI TANIŞTIRMA KARŞILIĞINDA ÖDEME ALIRDI"
Altunbulak ifadesinde, "Muzaffer Yıldırım otelde sıklıkla genç kadınlarla görüşüp, kendilerine çeşitli kariyer vaatleri vererek arkadaşlık kurmaya çalışırdı. Kadınları da Beykoz'dan ismini Fatoş olarak bildiğim kişi ayarlardı. Bu kişi kızları getirir, tanıştırır, bunun karşılığında Muzaffer'den ödeme alırdı." dedi.
KISKIVRAK YAKALANDI
Altunbulak'ın ifadesinin ardından soruşturma kapsamında Fatoş Mama lakaplı Fatma Yılmaz, Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.