İfadesinde itiraf etmişti! Mika Raun Can'ın sevgilisi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamalarıyla tutuklanan Mika Raun Can'ın sevgilisi gözaltına alındı. Mika Raun savcılık ifadesinde yurt dışında sevgilisi ile uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanırken gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can tutuklandı.

Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak suçundan tutuklanan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can savcılığa verdiği ifade de aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu belirterek 20 gün önce Amsterdam'da bulunduğunu ve burada uyuşturucu madde içeren kek yediğini itiraf etti.

Mika ,"Erkek arkadaşım Batuhan Can da benimle aynı kekten yedi. Kendisiyle 3 yıldır birlikteyim. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım" demişti.

SEVGİLİSİ GÖZALTINDA

Sabah'ta yer alan habere göre Can'ın ifadesinde erkek arkadaşı ile Amsterdam'a uyuşturucu madde kullandığını itirafet mesinin ardından Batuhan Can gözaltına alındı.