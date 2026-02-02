Sarıyer'de korkutan olay! Binanın bitişiğindeki merdiven çöktü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Sarıyer'de gece saatleri sağanak yağış sonrası bir binanın bitişiğindeki merdivende çökme meydana geldi. Olay yerine ihbar üzerine 112 ekipleri sevk edilirken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Merdivenin beton parçalarını temizlemek için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Rumeli Kavağı Mahallesi Liman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir binanın bitişiğinde bulunan merdivenin alt kısmı kuvvetli yağışlardan dolayı çöktü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler merdivenin beton parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.