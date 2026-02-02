Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer'de korkutan olay! Binanın bitişiğindeki merdiven çöktü

Sarıyer'de gece saatleri sağanak yağış sonrası bir binanın bitişiğindeki merdivende çökme meydana geldi. Olay yerine ihbar üzerine 112 ekipleri sevk edilirken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Merdivenin beton parçalarını temizlemek için çalışma başlatıldı.