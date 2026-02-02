Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'taki cani hemşirenin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Başka bir bebeği de darbetmiş

Kahramanmaraş'ta Deniz Esin Bozoklar'ı (5) henüz 5 günlükken darbedip bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın (33) bir bebeği daha darbettiği tespit edildi. Hastanenin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde Bağrıyanık'ın bebeğe tokat attığı görüldü. Görüntüler üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu olaya ilişkin de soruşturma başlatıldı.