Yenidoğan bebeğe şiddet uygulayan hemşire tutuklandı

Kahramanmaraş’ta 2021 yılında yenidoğan bir bebeğe şiddet uyguladığı için yargılanan hemşire Hazel D.B., hakkında verilen tutuklama kararının ardından Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polise teslim oldu. Şahıs yapılan duruşma sonrası “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.