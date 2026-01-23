Kuvözdeki 5 günlük bebeğe şiddet! Cani hemşire hakkında şoke eden gerçek
5 yıl önce dünyaya gelen ve ailesine "engelli doğdu" denilen Deniz Esin Bozoklar'ın, henüz 5 günlükken hemşire şiddetine maruz kaldığı ortaya çıktı. Kuvözde tedavi gördüğü sırada kan almak için gelen hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın, 14 dakika boyunca Deniz bebeğin kafasına vurduğu ve bacaklarını sıktığı belirlendi. Aile, bu korkunç gerçeği olaydan 3 yıl sonra kendilerine ulaşan mahkeme mesajıyla öğrenince adeta yıkıldı. Milyonların yüreğini sızlatan olayda ailenin avukatı cani hemşirenin anne olduğunu açıkladı.
Kahramanmaraş'ta yaşayan Sema Bozoklar, 21 Mayıs 2021'de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kızı Deniz Esin'i dünyaya getirdi.
Bebek, düşük kiloda doğduğu için yeni doğan servisinde kuvöze alındı. 31 Mayıs 2021'de bir hemşire, Deniz Esin Bozoklar'a damar yolu açmak istediği sırada bebeğin çok durağan olduğunu ve sol bacağında da şişlik tespit etti.
BACAĞININ KIRIK OLDUĞU BELİRLENDİ
Hemşirenin hastane yönetimine bilgi vermesi üzerine hemen muayene edilen bebeğin bacağının kırık olduğu belirlenirken, nedeninin de tespit edilmesi için güvenlik kamerası kamera görüntüleri geriye dönük olarak incelendi. İnceleme sonunda bebeğin 5 günlükken 26 Mayıs 2021'de hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın şiddetine maruz kaldığı tespit edildi.
DENİZ BEBEK ENGELLİ KALDI
Hastane yönetimi, Deniz Esin'i özel bir hastaneye sevk ederken, Sema ve Abdullah Bozoklar çiftine de kızlarına hemşire tarafından uygulanan şiddete ilişkin bilgilendirme yapmadı. Özel hastanede tedavisi tamamlanıp taburcu edilen Deniz Esin'in anne ve babasına, çocuklarının hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğu belirtildi.
AİLE ACI GERÇEĞİ MAHKEME MESAJI İLE ÖĞRENDİ
Olaydan 3 yıl sonra Haziran 2024'te hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı, e-Devlet'ten de Bozoklar çiftine dava günü mesajı gitti. Mesaja bir anlam vermeyen aile, avukatları Sait Bolat'la yaptıkları araştırmada hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın kızları Deniz Esin'e 5 günlükken şiddet uyguladığını ve kızlarının aslında doğuştan değil de şiddet sonucu engelli kaldığını öğrenince şoke oldu.