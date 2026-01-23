Kuvözdeki 5 günlük bebeğe şiddet! Cani hemşire hakkında şoke eden gerçek

KAN ALDIĞI 14 DAKİKA BOYUNCA ŞİDDET UYGULADI Yargılama devam ederken, Hazel Dırık Bağrıyanık'ın Deniz Esin Bozoklar'a uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dava dosyasına giren görüntülerde, Hazel Dırık Bağrıyanık'ın kan alması 14 dakika sürüyor. Bebeği kuvözden alıp sedyeye yatıran Hazel Dırık Bağrıyanık'ın, kan almak isterken, ağlamaya başlayan Deniz Esin'in başına vurup ardından bacağını sıkarak kendine doğru çekiyor ve hareketli olan Bozoklar birden durağanlaşıyor. Daha sonra hareket etmeye başlayan bebeğin sol bacağını hareket ettiremediği görüldü. Ayrıca görüntülerde Hazel Dırık Bağrıyanık'ın durumu fark edip bebeğin bacağını kontrol etmesi de yer aldı.

VİCDANLARI SIZLATAN O GÖRÜNTÜLER DAVA DOSYASINDA! Görüntüleri değerlendiren ailenin avukatı Sait Bolat, Deniz Esin Bozoklar'ın uğradığı şiddetin basit bir darp olayı olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Görüntülerin, bebeğin neden engelli kaldığını açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Bolat, "Görüntüler dosyamıza girdi. Gerçekten yürek dayanmaz görüntüleri izlemeye.

Sanık tam 14 dakika boyunca 5 günlük bebeğimizden kan almaya çalışıyor. Kan alırken de defalarca kez kafasına vurmak suretiyle müvekkilimizi darbediyor. Neticeten yine kan almaya devam ettiği esnada müvekkilin ayağına yapmış olduğu müdahale sonucu ayağının kırıldığını görüntülerden görmekteyiz. Kendince daha sonra ayağını kontrol ediyor ancak hiçbir yetkiliye ya da doktora haber vermeden çekip gidiyor.

"BUNUN ADI VAHŞETTİR, İŞKENCEDİR" Bunu basit bir darp olayı olarak değerlendirmemiz zaten mümkün değil. Bunun adı 14 dakika boyunca vahşettir, eziyettir, işkencedir. En başından beri biz bunun basit bir yaralama suçu olmadığı kanaatindeyiz. Somut olayda yaşanan suç, adam öldürmeye teşebbüs suçudur. Fakat hemşire 1 gün dahi gözaltına bile alınmadı. Ne bir tutukluluk süreci ne de bir gözaltı süreci geçirdi. Halen serbest ve hayatına devam ediyor. Ancak o 5 günlük kızımız ömür boyu bedensel ve zihinsel olarak engelli kalmıştır ve bunun acısını ömür boyu çekecektir, ailesiyle birlikte" dedi.

MEĞER CANİ HEMŞİRE ANNEYMİŞ! Vicdansız hemşireye tepkiler sürerken acılı ailenin avukatı Sait Bolat, Akşam'a açıklamalar yaptı. Olayın basit bir darp olayı olmadığını belirten Bolat, "Bunun adı vahşet, eziyet, işkence. Üstelik bu vahşeti yapan kişinin anne olması daha acı. Görev yaptığı üniversite hastanesinden ihraç edildi ancak tutuklanmadı; ilk duruşmada yalnızca yurtdışı çıkış yasağı getirildi. Başka hastanede çalışmasının önünde de bir engel yok. Ailenin tek beklentisi adaletin sağlanması, yaşadıkları acının hafifletilmesi" ifadesini kullandı.