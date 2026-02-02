Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Boğazı’nın kuzeyinde hareketli saatler! Komor Adaları bayraklı gemi karaya oturdu

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 13:51 Son Güncelleme: 02 Şubat 2026 13:59 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

İstanbul Boğazı’nın kuzeyinde hareketli saatler: Sarıyer Kısırkaya açıklarında kontrolden çıkarak kıyıya sürüklenen Komor Adaları bayraklı, 100 metre uzunluğundaki dev kargo gemisi için kurtarma operasyonu başlatıldı. Şiddetli hava şartlarının etkisiyle karaya oturan dev teknenin tahliyesi ve güvenli sulara çekilmesi için Kıyı Emniyeti ekipleri zamanla yarışıyor.