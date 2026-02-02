İstanbul Boğazı’nın kuzeyinde hareketli saatler! Komor Adaları bayraklı gemi karaya oturdu
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
İstanbul Boğazı’nın kuzeyinde hareketli saatler: Sarıyer Kısırkaya açıklarında kontrolden çıkarak kıyıya sürüklenen Komor Adaları bayraklı, 100 metre uzunluğundaki dev kargo gemisi için kurtarma operasyonu başlatıldı. Şiddetli hava şartlarının etkisiyle karaya oturan dev teknenin tahliyesi ve güvenli sulara çekilmesi için Kıyı Emniyeti ekipleri zamanla yarışıyor.
Sarıyer Kısırkaya açıklarında karaya oturan 100 metrelik Komor Adaları bayraklı kargo gemisini kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Romanya'daki Köstence Limanı'ndan demirlemek üzere İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik "Razouk" isimli kargo gemisi, Kısırkaya açıklarında henüz bilinmeyen nedenle karaya oturdu.
İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Geminin kurtarılması için başlatılan çalışma sürüyor.