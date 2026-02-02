Haberler Yaşam Haberleri Firari Şeref Yazıcı’nın mal varlıklarına el konuldu! Tam 500 milyon dolar

Veysel Şahin hakkında yürütülen yasa dışı bahis soruşturması genişletildi. Soruşturma kapsamında Şahin ile irtibatlı olduğu ve bahis faaliyetlerini yönettiği tespit edilen firari Şeref Yazıcı da dosyaya dahil edildi. Yazıcı’ya ait mal varlıklarına el konulurken, yaklaşık 500 milyon dolarlık kripto varlığının global bir şirket tarafından dondurulduğu ve Türkiye’ye iade sürecinin başlatıldığı öğrenildi.