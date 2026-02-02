CANLI YAYIN

Firari Şeref Yazıcı’nın mal varlıklarına el konuldu! Tam 500 milyon dolar

Firari Şeref Yazıcı’nın mal varlıklarına el konuldu! Tam 500 milyon dolar

Veysel Şahin hakkında yürütülen yasa dışı bahis soruşturması genişletildi. Soruşturma kapsamında Şahin ile irtibatlı olduğu ve bahis faaliyetlerini yönettiği tespit edilen firari Şeref Yazıcı da dosyaya dahil edildi. Yazıcı’ya ait mal varlıklarına el konulurken, yaklaşık 500 milyon dolarlık kripto varlığının global bir şirket tarafından dondurulduğu ve Türkiye’ye iade sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Veysel Şahin hakkında yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşamadı. Şahin ile irtibatlı olduğu belirlenen firari "Şeref Yazıcı" isimli şahıs soruşturmaya eklendi.

YASA DIŞI BAHİS VE AKLAMA

Yasa dışı bahis platformları üzerinden bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sunduğu tespit edilen Şeref Yazıcı hakkında 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama suçları soruşturma başlatıldığı bildirildi.

MAL VARLIKLARINDA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında MASAK'tan alınan raporda şüphelinin haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Suçtan elde edilen mal varlıkların aklanmasını önlemek amacıyla şüpheye ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına Sulh Ceza Hakimliği tarafından el konuldu.

500 MİLYON DOLARLIK KRİPTO

Şeref Yazıcı'ya ait global şirketlerde bulunan 500 milyon dolar değerindeki kripto varlıkların hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurularak Türkiye'ye iadesi istendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında yasa dışı bahis platformları üzerinden bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sağladığı tespit edilen Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el koymuştu. 460 milyon euro'luk kripto varlık hesabı dondurulan Şahin'in mal varlığının Türkiye'ye iadesi için harekete geçilmişti.

