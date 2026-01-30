Restoranlarda servis masa ve kuver ücreti artık alınmayacak!

Restoranlarda tüketicilerden zorunlu olarak servis, masa ücreti veya benzeri isimler altında ücret talepleri artık olmayacak.

Resmi Gazete

Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerin tüketicilerden servis, masa ücreti veya benzeri isimler altında ilave ödeme talep etmesi yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre lokanta, kafe, restoran ve pastane ile benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerleri artık tüketicilerden servis, masa, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edemeyecek.

EKSTRA ÜCRET TALEBİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Ticaret Bakanlığı Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nin değişiklikli ile işletmelerin tüketicilerden zorunlu olarak servis, masa veya benzeri isimler altında ücret talep etmesinin önüne geçilecek.

Tüketiciler, yiyecek ve içecek ücreti dışında, sadece "bahşiş" gibi gönüllülük esasına dayalı olarak ilave ücret ödemesi yapabilecek. Böylelikle işletmelerin tüketicilere kaliteli hizmet sunmaları açısından da daha rekabetçi bir ortam sağlanacak.