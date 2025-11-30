Restoran ve kafelere yeni düzenleme! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

İşletmeler, tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücreti, tarife ve fiyat listesinde göstermesi şartıyla tüketicilerden talep edebiliyor.

Restorant (AA)

KENDİ İSTEYEN ÖDEYEBİLECEK

Tüketiciler, yiyecek ve içecek ücreti dışında sadece bahşiş gibi gönüllülük esasına dayalı olarak kendi istekleriyle ilave ücret ödemesi yapabilecek. Bu sayede işletmelerin tüketicilere kaliteli hizmet sunmaları açısından daha rekabetçi bir ortam sağlanacak.