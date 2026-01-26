Balıkesir yeniden 4,4 ile sallandı! Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.47'de yaşanan sarsıntı başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03,47'de yaşanan sarsıntı 14.78 kilometre derinlikte kaydedildi.
İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ
Sındırgı merkezli 4,4 büyüklüğündeki deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-01-26
Saat:03:47:20 TSİ
Enlem:39.155 N
Boylam:28.31083 E
Derinlik:14.78 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
2026-01-26 03:47:20 39.155 28.31083 14.78 MW 4.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-26 03:20:49 39.18861 28.16861 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-26 03:20:10 39.17472 28.32417 4.79 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-26 03:18:29 39.12 28.30806 5.76 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-26 03:13:08 38.98917 40.49278 4.51 ML 1.1 Merkez (Bingöl)
2026-01-26 03:08:53 39.16389 28.30639 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-26 03:07:37 38.73833 38.24056 7.0 ML 1.3 Arguvan (Malatya)
2026-01-26 02:57:31 39.15083 28.30917 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-26 02:50:26 39.16917 28.31 7.0 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-26 02:50:11 37.14222 36.91833 7.0 ML 1.7 Nurdağı (Gaziantep)
2026-01-26 02:31:02 39.17972 28.17139 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-26 02:26:03 39.11722 28.3075 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-26 02:17:14 39.17417 28.31778 6.2 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-26 01:39:39 39.18889 28.20222 7.01 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-26 01:28:51 37.64167 35.88472 6.55 ML 2.0 Kozan (Adana)
2026-01-26 01:26:14 39.10611 28.33611 6.83 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-26 01:13:27 39.15528 28.27333 8.73 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-26 01:10:36 41.30056 43.88056 12.85 ML 1.7 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [43.52 km] Akyaka (Kars)
2026-01-26 00:42:33 39.17944 28.16083 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-26 00:31:28 38.09833 37.18889 7.0 ML 1.2 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2026-01-26 00:24:29 39.195 28.13861 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-26 00:07:03 39.19 28.10389 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-26 00:04:38 39.15806 28.26694 7.01 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-25 23:45:33 39.19222 28.24333 10.13 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-25 23:44:17 39.1575 28.32194 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-25 23:36:47 39.17 28.25639 7.01 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-25 23:28:00 39.10194 37.84 7.0 ML 2.4 Kangal (Sivas)
2026-01-25 23:23:59 39.16083 28.30528 12.36 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-25 22:58:47 37.63889 32.41083 7.0 ML 1.5 Meram (Konya)
2026-01-25 22:57:57 38.49583 27.48556 7.0 ML 1.5 Kemalpaşa (İzmir)
2026-01-25 22:56:09 38.50417 32.46028 7.12 ML 1.0 Sarayönü (Konya)
2026-01-25 22:51:18 39.19222 28.25583 6.56 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-25 22:46:10 39.18833 28.22667 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-25 22:43:17 38.8 43.65472 7.06 ML 1.6 Muradiye (Van)
2026-01-25 22:32:14 39.21917 28.16083 16.11 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-25 22:22:26 39.21861 32.39611 6.97 ML 1.4 Haymana (Ankara)
2026-01-25 22:04:15 39.19333 28.24639 5.35 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-25 21:57:57 39.185 28.24472 6.65 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-25 21:54:51 37.1425 36.90194 9.44 ML 1.5 Nurdağı (Gaziantep)
2026-01-25 21:51:31 39.25972 28.94167 9.96 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-01-25 21:50:40 37.72472 36.56917 7.0 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-01-25 21:48:49 38.76083 40.0525 15.87 ML 1.6 Palu (Elazığ)
2026-01-25 21:35:44 39.19028 28.10944 12.39 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-25 21:20:31 39.17778 28.29917 7.02 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-25 21:18:02 37.13444 36.92083 7.52 ML 2.5 Nurdağı (Gaziantep)
2026-01-25 19:48:04 39.17944 28.30111 5.23 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-25 19:42:55 37.02806 28.39861 7.0 ML 1.5 Ula (Muğla)
2026-01-25 19:36:57 37.01694 28.40694 7.13 ML 1.1 Ula (Muğla)
2026-01-25 19:35:18 37.14639 36.90861 7.0 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep)
2026-01-25 19:30:13 39.14472 28.28556 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-25 19:26:46 39.11333 28.2775 37.06 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-25 19:24:20 37.1525 36.93806 7.0 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep)
2026-01-25 19:22:18 39.21056 27.935 7.0 ML 1.1 Kırkağaç (Manisa)
2026-01-25 19:16:02 39.11722 28.295 6.55 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)