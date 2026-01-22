Türkiye'nin deprem gerçeği: Uzmanlar tek tek uyardı! İşte İstanbul ve İzmir için korkutan senaryolar

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 11:45 ahaber.com.tr - Özel Haber | Büşra Arga

Türkiye'nin deprem gerçeği bir kez daha uzmanların uyarılarıyla gündemde. Yılda 25 bin sarsıntının yaşandığı Türkiye'de, İstanbul ve İzmir için kritik senaryolar masaya yatırıldı. Marmara'daki fayların birlikte kırılması halinde 7'nin üzerinde deprem riski, zemin yapısı zayıf bölgeler ve enerji farkının yıkıcı boyutu uzmanlar tarafından tek tek anlatıldı. "Depremle savaşmayın, sağlam bina yapın" uyarısıyla dikkat çeken uzmanlar, dirençli şehirlerin hayati önemine vurgu yaptı.

Türkiye topraklarının yaklaşık yüzde 98'inin aktif fay hatları üzerinde bulunduğu gerçeği, sarsıntı riskini her an taze tutuyor. Uzmanlar, megakent İstanbul ve İzmir başta olmak üzere kritik bölgeler için çarpıcı uyarılarda bulundu. TÜRKİYE'DE HANGİ FAY HATLARI YER ALIYOR? Yılda 25 bin sarsıntının yaşandığı coğrafyamızda en güvenli ve en riskli noktalar hangileri? Depremle savaşmak yerine dirençli şehirler kurmanın formülü ne? İşte deprem gerçeğine dair uzman görüşleriyle tüm detaylar...

TÜRKİYE'NİN TEKTONİK ZONLARI VE HİSSEDİLMEYEN SARSINTILAR Türkiye'nin dört bir yanının fay hatlarıyla örülü olduğunu hatırlatan Şükrü Ersoy, "Türkiye'nin herhangi bir yerinde deprem haberi duymak bizim için sürpriz değildir. En belirgin olanı Kuzey Anadolu Fayı, 2023'te meydana gelen Doğu Anadolu Fayı ve Batı Anadolu'daki faylar deprem oluşturabilecek tektonik zonlardır. Yılda 25 bine yakın deprem var Türkiye'de. Bu ayda 2 bin deprem demektir, biz bunun yüzde doksanını hissetmiyoruz" ifadelerini kullandı.

İZMİR VE ADANA İÇİN KRİTİK UYARILAR Fay hatlarının tarihsel süreçteki yıkıcı etkilerine dikkat çeken Şener Üşümezsoy, "İzmir'de kuzey-güney gidişli bir fay hattı var. Bütün jeologların 'deprem geliyor' dediği hat burası. İstanbul'da Adalar fayı, Adana'da ise şehrin ortasından geçtiği varsayılan Doğu Anadolu fayı tartışılıyor. İzmir noktasından geçen Tuzla fayı, İznik Gölü'nden geçen fay hattı 1065 yılında bazilikayı yıkmış. Dolayısıyla buradan yanal kaymalı büyük bir deprem olabilir" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

İSTANBUL İÇİN KORKUTAN İKİNCİ SENARYO Megakent İstanbul'un üzerindeki risk tablosunu çizen Şükrü Ersoy, "Marmara Denizi içerisinden Kuzey Anadolu Fayı geçiyor ve orada dört tane fay parçası var. Birinci senaryoya göre 6 civarında bir deprem oluşabilir. İkinci senaryoya göre ise Avcılar fayı ile Adalar fayı birlikte kırılırsa 7'nin üzerinde bir deprem meydana gelebilir. Şu anda bile İstanbul'da bir deprem olabilir çünkü belli süreler dolmuş vaziyette" değerlendirmesinde bulundu.