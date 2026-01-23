Kanlı saldırıların talimatını vermişti! Kafes dövüşçüsü “Dalton İntizar” Azerbaycan’da yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün yeni nesil suç örgütlerine yönelik kararlı mücadelesi sürüyor. Daltonlar Suç Örgütü üyesi “Dalton İntizar” kod adlı İntizar Babaniyazov, Azerbaycan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Tehdit yoluyla örgüt adına para talep ettiği ve bazı silahlı saldırıların talimatını verdiği öne sürülen Babaniyazov, tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız göreve başladıktan sonra silahlı çetelerle kararlı bir mücadele dönemine giren ve yıldırıcı operasyonlar düzenleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne yönelik önemli bir operasyon daha yaptı.

Sabah'ın haberine göre, Daltonlar Suç Örgütü Üyesi "Dalton İntizar" kod adlı İntizar Babaniyazov, Azerbaycan'da yakalandı ve ülkemize getirildi.

Türkmenistan uyruklu olan ve profesyonel Kafes Dövüşçülüğü yapan İntizar Babaniyazov, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne yerleştirildi.

İntizar Babaniyazov'un, Daltonlar Suç Örgütü'nün yeni hedefi olan ve örgütlenmeler başlattığı "Yurt Dışı Yapılanmaları" kapsamında görüntülü ve sesli aramalar yaparak insanlardan tehditle Daltonlar Suç Örgütü'nün adına paralar isteyen üyelerin arasında yer aldığı ifade ediliyor.

"Dalton İntizar" kod adlı İntizar Babaniyazov'un İstanbul'da Daltonlar Suç Örgütü adına düzenlenen bazı silahlı saldırıların talimatını veren isim olduğu da öne sürülüyor.