Uyuşturucu soruşturmasında gelişme! Acun Medya Koordinatörü Esat Yontunç gözaltında
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.
HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI
Bu kapsamda, yurt dışında olduğu tespit edilen yapımcı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
YONTUNÇ HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan yapımcı Esat Yontunç, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.