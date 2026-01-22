CANLI YAYIN

Uyuşturucu soruşturmasında gelişme! Acun Medya Koordinatörü Esat Yontunç gözaltında

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Uyuşturucu soruşturmasında gelişme! Acun Medya Koordinatörü Esat Yontunç gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

(Foto: X ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: X ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI
Bu kapsamda, yurt dışında olduğu tespit edilen yapımcı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

YONTUNÇ HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan yapımcı Esat Yontunç, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme!Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME!

#Esat Yontunç
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın