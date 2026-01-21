CANLI YAYIN

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Acun Medya Genel Koordinatörü Yontunç hakkında yakalama kararı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Acun Medya Genel Koordinatörü Yontunç hakkında yakalama kararı

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında TCK Madde 227 Fuhuş Suçu ve TCK 190 – uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçlarından yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor....

#Uyuşturucu
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın