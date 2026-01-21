Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Acun Medya Genel Koordinatörü Yontunç hakkında yakalama kararı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında TCK Madde 227 Fuhuş Suçu ve TCK 190 – uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçlarından yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor....