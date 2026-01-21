İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin üzerinden Rus yüzücünün kıyafeti çıktı

(Foto: DHA)

DENİZ TEMİZLİĞİ SIRASINDA KORKUNÇ KEŞİF

İstanbul Boğazı'nın Kuruçeşme mevkiinde rutin deniz temizliği çalışmaları yürütülürken, ekipler su yüzeyinde hareketsiz bir beden fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisleri ve su altı dalgıçları tarafından karaya çıkarılan cesedin üzerinden çıkan detaylar, bir süredir devam eden gizemli bir kayıp vakasını yeniden gündeme taşıdı.

(Foto: DHA)

Cenaze, otopsi ve kimlik belirleme işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilmişti.

İstanbul Boğazı'nda Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, o tarihten beri arama çalışması yürütüyordu.

CESEDİN ÜZERİNDEN YÜZÜCÜNÜN KIYAFETİ ÇIKTI

Üzerinde mayo olduğu öğrenilen cansız bedenin Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış'ında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu tespit edildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

5 AY SONRA GELEN ACI HABER

Olayın detaylarını canlı yayında aktaran A Haber muhabiri Erşan Karaca, "24 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında bir sporcunun kaybolduğu ihbarı yapılmıştı. Kanlıca'da başlayan ve Kuruçeşme'de son bulan yarışta, Rus milli yüzücünün bir anda ortadan kaybolduğu fark edilmiş, aylar süren arama çalışmalarına rağmen bir iz bulunamamıştı," sözleriyle sürecin geçmişini hatırlattı.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

CESETTEKİ "MAYO" DETAYI ELE VERDİ

Bulunan cesedin kimliğine dair en güçlü kanıtın üzerindeki kıyafetler olduğu belirtiliyor. Karaca, "Ceset üzerinde yapılan ilk incelemelerde, kişinin üzerinde bir yüzücü kıyafeti olduğu tespit edildi. Bu detay, cansız bedenin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu ihtimalini %50'nin üzerine çıkarıyor," ifadelerini kullandı. Ancak bedenin uzun süre suda kalması nedeniyle baş ve kol bölgelerinde ciddi deformasyonlar olduğu, kesin teşhisin ise bilimsel yöntemlerle yapılacağı aktarıldı.

AİLE TÜRKİYE'YE GELDİ: DNA TESTİ BEKLENİYOR

Adli Tıp Kurumu önünde gelişmeleri takip eden Erşan Karaca, "Rus sporcunun ailesinin de Türkiye'ye geldiği bilgisini paylaşıyoruz. Şu an içeride hem aileden alınan DNA örnekleri hem de kan testleri üzerinden karşılaştırmalı incelemeler devam ediyor. Kesin sonuç, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek resmi raporla netleşecek" sözleriyle soruşturmadaki son durumu aktardı.