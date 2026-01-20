Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücüye mi ait?

İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücüye mi ait?

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 13:56 Son Güncelleme: 20 Ocak 2026 14:26 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

İstanbul Boğazı'nda kimliği belirsiz bir erkek cesedinin bulunduğu belirtildi. Deniz Polisi tarafından kıyıya çıkarılan ve üzerinde mayo bulunan cesedin, Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği değerlendiriliyor.