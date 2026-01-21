Haberler Yaşam Haberleri Bacadan çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi

Bacadan çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 12:52 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Isparta’da iki katlı müstakil bir evin bacasında çıkan yangın kısa sürede tüm yapıya yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken olayda yaralanan olmadı. Yangında evin bir bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hâle geldi.