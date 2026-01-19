İstanbul'da her kış aynı tablo | Kar yağışı değil İBB'nin tedbirsizliği hayatı felç etti

Giriş Tarihi: 19.01.2026 08:57

Her kış yağan kar, İstanbul 'da bir kez daha krize dönüşüyor. Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ( İBB ) yeterli ve zamanında tedbir almaması nedeniyle vatandaşlar yine yollarda kaldı.

Kilometrelerce uzayan trafik, artan kazalar ve aksayan toplu taşıma hizmetleri, "Bu şehir her kış aynı senaryoyu mu yaşayacak?" sorusunu yeniden gündeme getiriyor.

Kar yağışı ile birlikte Bayrampaşa'da sokaklar piste döndü. (DHA)

ARA YOLLAR KADERİNE TERK EDİLDİ

Ana arterlerde dahi saatlerce müdahale edilmemesi, ilçe belediyelerinin ara yolları ise tamamen kaderine terk etmesi vatandaşların tepkisini çekti.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ana ulaşım akslarında yaşanan tıkanıklıklar, kar yağışının değil, organizasyon eksikliğinin sonucu olarak dikkat çekti. Birçok noktada tuzlama ve küreme çalışmalarının geç başlatıldığı, bazı bölgelerde ise hiç yapılmadığı görülürken, sürücüler özellikle ara sokaklarda dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

Toplu taşıma kullanan vatandaşlar zor anlar yaşadı (DHA)

KALDIRIMLARDA YÜRÜMEKTE ZORLANDILAR

Kar yağışının ardından İstanbul'un birçok ilçesinde ara sokaklarda tuzlama ve küreme çalışması yapılmaması, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dik yokuşlara sahip mahallelerde araçlar ilerleyemedi, bazı noktalarda sürücüler araçlarını yol ortasında bırakmak zorunda kaldı. Yaya güvenliği ise tamamen göz ardı edildi.