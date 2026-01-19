Yaşam

İstanbul'da her kış aynı tablo | Kar yağışı değil İBB'nin tedbirsizliği hayatı felç etti

İstanbul’da kar yağışı her yıl olduğu gibi bu kış da şehir yaşamını felç etti. Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen İBB'nin gerekli hazırlıkların zamanında yapmaması, binlerce vatandaşın trafikte ve yollarda mağdur olmasına neden oldu. Ana güzergahlarda bile müdahale gecikirken ara sokaklar tamamen kapandı. Tuzlama ve kar küreme çalışmalarının yetersizliği nedeniyle özellikle yokuşlu bölgelerde araçlar ilerleyemezken, yayalar da yürümekte zorlandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul'da her kış aynı tablo | Kar yağışı değil İBB'nin tedbirsizliği hayatı felç etti

Her kış yağan kar, İstanbul'da bir kez daha krize dönüşüyor. Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeterli ve zamanında tedbir almaması nedeniyle vatandaşlar yine yollarda kaldı.

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı ile birlikte sabah saatlerinde işe gidenler zor anlar yaşadı. (DHA)İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı ile birlikte sabah saatlerinde işe gidenler zor anlar yaşadı. (DHA)

HER KIŞ AYNI SENARYO

Kilometrelerce uzayan trafik, artan kazalar ve aksayan toplu taşıma hizmetleri, "Bu şehir her kış aynı senaryoyu mu yaşayacak?" sorusunu yeniden gündeme getiriyor.

Kar yağışı ile birlikte Bayrampaşa'da sokaklar piste döndü. (DHA)Kar yağışı ile birlikte Bayrampaşa'da sokaklar piste döndü. (DHA)

ARA YOLLAR KADERİNE TERK EDİLDİ

Ana arterlerde dahi saatlerce müdahale edilmemesi, ilçe belediyelerinin ara yolları ise tamamen kaderine terk etmesi vatandaşların tepkisini çekti.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ana ulaşım akslarında yaşanan tıkanıklıklar, kar yağışının değil, organizasyon eksikliğinin sonucu olarak dikkat çekti. Birçok noktada tuzlama ve küreme çalışmalarının geç başlatıldığı, bazı bölgelerde ise hiç yapılmadığı görülürken, sürücüler özellikle ara sokaklarda dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

Toplu taşıma kullanan vatandaşlar zor anlar yaşadı (DHA)Toplu taşıma kullanan vatandaşlar zor anlar yaşadı (DHA)

KALDIRIMLARDA YÜRÜMEKTE ZORLANDILAR

Kar yağışının ardından İstanbul'un birçok ilçesinde ara sokaklarda tuzlama ve küreme çalışması yapılmaması, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dik yokuşlara sahip mahallelerde araçlar ilerleyemedi, bazı noktalarda sürücüler araçlarını yol ortasında bırakmak zorunda kaldı. Yaya güvenliği ise tamamen göz ardı edildi.

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı ile birlikte sabah saatlerinde işe gidenler zor anlar yaşadı. (DHA)İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı ile birlikte sabah saatlerinde işe gidenler zor anlar yaşadı. (DHA)

VATANDAŞ DÜŞME TEHLİKESİ YAŞADI

Özellikle sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlar, buz tutan yollarda düşme tehlikesi yaşadı. Yaşlılar, çocuklu aileler ve engelli bireyler için ara sokakların adeta geçilmez hale geldiği görüldü.

İstanbul'da kar yağışı sonrası çok sayıda araç yolda kaldı (DHA)İstanbul'da kar yağışı sonrası çok sayıda araç yolda kaldı (DHA)

Acil durumlar için bile ulaşım sağlanamaması, ihmallerin boyutunu gözler önüne serdi.

SULTANGAZİ'DE İETT YOLDA KALDI

Sultangazi'de birçok İETT aracının yolda kaldığı ve ilerleyemediği görüldü.

Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yaklaşık 4-5 kilometrelik araç yoğunluğu oluştu. Sefaköy Tepeüstü mevkisinde birçok araç yolda kaldı, bir otomobil kayarak başka bir araca çarptı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Halkalı Gümrük Yolu'nda ise kar yağışı nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Esenler'de araçlar ağır ilerlerken Gazi Caddesi'nde İETT otobüsleri yolda kaldı.

Ümraniye ve Beykoz'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mevkilerde görüş mesafesi azaldı.

ÜSKÜDAR'DA İETT ARIZALANDI

Üsküdar'da da bazı İETT otobüsleri arıza ve yağış nedeniyle yolda kaldı. Esatpaşa-Üsküdar seferini yapan otobüs arızalanınca aracın tahliye edilmesini isteyen şoför ve yolcular arasında tartışma yaşandı.

Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde bulunan bir viyadük yağış nedeniyle tamamen trafiğe kapandı.

İstanbul’da kar yeniden başladıİstanbul’da kar yeniden başladı İSTANBUL'DA KAR YENİDEN BAŞLADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN