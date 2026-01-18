İstanbul'da kar yeniden başladı! Meteoroloji uyardı: Yeni haftada donacağız
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına aldı. İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca aralıklarla sürerken, yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni tahminlerini paylaşırken, kar yağışı radar görüntülerine yansıdı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber’de yaptığı değerlendirmede sistemin Ukrayna ve Rusya kaynaklı olduğunu belirterek İstanbul’daki son durumu aktardı. A Haber muhabiri Erşan Karaca megakentin birçok noktasında kar yağışının yeniden başladığını belirtti.
Kış mevsiminin en sert günleri kapıya dayandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre Türkiye, batıdan doğuya etkisini artıracak dondurucu bir hava sisteminin etkisine giriyor. Megakentin birçok noktasında kar yağışı yeniden başladı.
KAR YAĞIŞI YENİDEN BAŞLADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) İstanbul için verdiği uyarının ardından kar yağışı yeniden başladı. Dün aralıklı olarak süren yağışın ardından son durumu A Haber muhabiri Erşan Karaca aktardı.
İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olmaya devam ediyordu fakat şu anda bizler İstanbul'un merkezi kısmındayız. Burada da bir kar yağışı gözlemleniyor. Hatta bizler yayına hazırlanırken, burada içinde bulunduğumuz yaklaşık 3-4 dakika içerisinde arabanın üzerinde kar yoktu; fakat şu anda şöyle bir karı gösterebilirim size. İşte bu kadar, güzel de bir kar aslında, çok da güzel yağıyor diyebilirim.
İSTANBUL'UN MERKEZİ NOKTALARINDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Bir yandan da şu anda İstanbul'daki son durum ne, onları sizlere bir aktaralım. Kameraman arkadaşım Ege Ural'dan rica edeceğim; gerçekten şu anda kar yağışı İstanbul'un merkezi konumlarında, İstanbul'un sıcak noktalarında başladı diyebiliriz, yağmaya devam ediyor. Ama karla karışık yağmur şeklinde de çok arada böyle yaklaşık 10-15 dakika aralıklarla görebiliyoruz.
Bir de hemen iç taraflarda şu anda yol durumu nasıl, buradaki ekipler nasıl çalışıyor, onları da sizlere göstermek istiyorum. Meteorolojinin geçtiğimiz günlerde yaptığı peş peşe açıklamaların ardından aslında uyarılar uzmanlar tarafından da gelmişti ve uyarılarda "İstanbul'a kar birden, yani aniden gelecek ve aniden bastıracak" deniyordu.
Nitekim öyle oldu, dün gece saatlerinde bir kar yağışı etkili oldu ve şu anda içinde bulunduğumuz saatlerde, yani pazartesi gününe artık başlamış bulunuyoruz, haftanın ilk gününe başlamış bulunuyoruz. Şu anda da bir yandan kameraman arkadaşım Ege Ural'la birlikte hem yürüyerek hem de içerideki görüntüleri sizlerle paylaşmak istiyorum.
SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından beklenen sağanak ve kar yağışı dün gece saatlerinden itibaren İstanbul'un birçok noktasında etkisini göstermeye başladı. Yani soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede azaldı ve şu an İstanbul'da hava derecesi 2 derece olarak ölçülüyor. Özellikle üst kısımlarda ise 0 dereceye kadar düşmüş durumda. Marmara genelinde ise rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-50 km hızla zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Yapılan son tahminlere göre Megakentte sıcaklıklar hızla düşecek. Pazartesi sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde diyelim ve önemli bir başlık var, onu da aktarmış olalım: Uzmanlar karın aniden bastırabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
SAAT 06.00'A DİKKAT!
Pazartesi günü sabah 06:00'dan itibaren İstanbul genelinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yani bugün aslında diyebilirim, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bu sabah karlı bir sabaha "merhaba" diyebilirler. Kar yağışı ile birlikte buzlanma, ulaşımda aksamalar ve trafik yoğunluğu yaşanabileceğini de bildirelim. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunalım.
MÜMKÜN OLDUKÇA ARACINIZLA TRAFİĞE ÇIKMAYIN
İstanbul'da bugün normalde pazar günlerinde trafik yüzde 55-60 civarında seyrediyordu; fakat gün içerisinde, özellikle akşam saatlerinde kar yağışı sebebiyle yüzde 70'e kadar bir yoğunluk bölge bölge gerçekleşti. Şu an içinde bulunduğumuz saatlerde trafik yoğunluğu ise %40, zaman zaman sıkışık noktalarda yüzde 45-50 yüzdelerine kadar ulaşabiliyor.
Vatandaşların sabah saatlerinde bir sürprizle karşılaşmamaları için mutlaka yarın olacak, yani pazartesi ve bu gece yapacağı uçak seferleri için bunları tekrar kontrol etmelerini istiyorlar. Çünkü kar yağışı fırtına şeklinde, yani normal bir kar yağışı gözlemlenmiyor; fırtına ve karla karışık yağmur şeklinde yağacak bu kar yağışı ve yanlış hatırlamıyorsam 38 sefer iptal edildi diye biliyorum.
AVRUPA YAKASI’NDA SON DURUM
Anadolu Yakası’nın ardından Avrupa Yakası ne durumda? A Haber Muhabiri Merve İzci Özmen, Kemerburgaz’dan son durumu aktardı. Özmen, Avrupa Yakası’nda beklenen yoğun kar yağışı gerçekleşmezken, yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde kısa süreli beyaz örtü oluşturduğunu söyleyerek şöyle konuştu:
“Beklediğimiz yoğun lapa lapa kar yağışı ne yazık ki gelmedi ama İstanbul'un bazı bölgelerinde, özellikle de yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Öyle ki şehir içinde de kar yağdı. Şu an Kemerburgaz'dayız, burada da aralıklarla devam ediyor ama beyaz örtüye büründüğünü söyleyemeyiz. Öyle ki çok az bir kar yağışı var şu an. Bahsetmiş olduğumuz gibi İstanbul'un yüksek kesimlerinde daha çok etkili oldu ama iç kesimlerinde ise aralıklarla çok az yağıp tekrar durmasıyla birlikte aslında kar kendini bu şekilde belli etmiş oldu.
“KEMERBURGAZ’DA HAVA SICAKLIĞI -6 DERECE”
Bugün İstanbul genelinde bir kar yağışı ve soğuk hava, bununla birlikte de sert rüzgarlar söz konusuydu. Şu an içinse Kemerburgaz'da hissedilen sıcaklığın -6 olduğunu söyleyebiliriz. Kar yağışı olmasa da o hissettiğimiz kar soğuğunu görmek, aslında hissetmek mümkün. Tabii bununla birlikte özellikle bazı lokasyonlara karla karışık yağmur da yağdı. Bu da tabii yerde çok az bir miktarda tutan karı bile yok etti diyebiliriz. Tabii pazar günü olduğu için birçok öğrenci de yarıyıl tatiline girmişti. Yurttaki o güzel kar görüntüleri ne yazık ki İstanbul'da yok. Önümüzdeki günlerde de tabii yine bu şekilde aralıklarla yağıp tekrar gideceğini uzmanlar da söylüyor tabii ama şu an için İstanbul genelinde kar yağışının çok hafif yağdığını söyleyebiliriz.”
KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK? UZMAN İSİM TARİH VERDİ
İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak bazı bölgeleri beyaza bürüdü. A Haber Muhabiri Hasan Zeyit Ezin, Anadolu Yakası’ndan canlı yayında Meteoroloji Uzmanı Adil Tek’e son durumu sordu. “Yağışlar ne kadar sürecek?” sorusunu yanıtlayan Tek, Perşembe gününden sonra karlı havanın yerini yağmura bırakacağını belirterek, önümüzdeki günlerde İstanbul’u bekleyen hava koşullarını ayrıntılarıyla değerlendirdi.
Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası, yurdun birçok bölgesini kara teslim etti. Megakent İstanbul’da ise sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ne kadar süreceği merak konusu olurken, Meteoroloji uzmanı beklenen hava durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
KAR YAĞIŞI NE KADAR DEVAM EDECEK?
Sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un bazı noktalarında kar yağışının başladığını belirten A Haber Muhabiri Hasan Zeyit Ezin, Anadolu Yakası’ndan canlı yayına bağlanarak İstanbul’da son duruma ilişkin şu bilgileri verdi:
“Bugün sabahtan itibaren özellikle İstanbul'un bazı noktalarında kar yağışının başladığını ifade edelim. Hatta öyle ki bazı noktalarında dün gece saatleri itibarıyla başladı ve yüksek kesimlerde kar yağışının tuttuğunu, etkili olduğunu gördük ki o noktalardan da yayınlar gerçekleştirmiştik. Peki kar yağışı ne kadar devam edecek? İlerleyen saatlerde ve günlerde bizi neler bekliyor? Önemli bir yayın konuğumuz var; Meteoroloji Uzmanı Adil Tek. Hocam teşekkür ederim öncelikle yayına katıldığınız için.”
İSTANBUL HAVALİMANI CİVARINDA FIRTINA ALARMI
Tek, İstanbul’da yağışın çok kuvvetli olmasa da zayıf geçişlerin sürdüğünü, kuzeyden esen rüzgarın şiddetinin yükseldiğini belirterek İstanbul Havalimanı civarında ise rüzgarın fırtına seviyesine kadar çıktığının altını çizerek şunları kaydetti:
“İlerleyen saatlerde aslında çok kuvvetli değil. Önümüzdeki saatler içerisinde, bir de beraberinde fırtına da var tabii. Kuzeyden esen rüzgarın şiddeti özellikle onu belirtmek istiyorum; kuzey kesimlerde, yani Karadeniz'e kıyısı olan kesimde, yine İstanbul Havalimanı civarında fırtına değerlerine çıkmaya başladı rüzgar şiddeti. Saatte 60 kilometreye kadar yaklaştı yer yer. Güney kesimlerde o kadar çok kuvvetli olmasa da kuzeyde kuvvetli fırtına etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklar şu anda 0 ile 3 derece arasında. Yine zeminde kar aslında bulunduğumuz noktada da tutmuyor. Çamlıca gibi o yüksek noktalarda, Aydos gibi noktalarda zeminde tutuyor kar.
PERŞEMBE YAĞMUR GELİYOR
İlerleyen saatlerde sıcaklıklarda 1-2 derecelik daha düşüş var. Bu da tabii beraberinde buzlanmayı getirecek gözüküyor önümüzdeki saatler içerisinde. Yani akşam saatlerinden itibaren, saat dokuzdan sonra gece biraz daha soğuk havayı biraz daha fazla hissedeceğiz ama kar yağışı biraz daha azalmış olacak. Şöyle ki yüksek kesimlerde o kar yine çatılarda, araçların üzerinde zaten gördük bugün gün içerisinde. Yine oralarda tutacak. Yollarda bir sıkıntı olmaz, tuzlama çalışmaları sürdüğünü tahmin ediyorum. Gece saatleri için solüsyon ve tuzlama çalışmasının yapılması gerekiyor çünkü buz riski gece saatleri için bulunuyor. İstanbul için kar yağışı aslında yarın öğleden sonraki saatlerden itibaren biraz daha etkisini kaybetmiş olacak. Salı ise artık biraz daha ısınmaya başlıyoruz. Isınma derken de öyle çok ısınma değil, kışın soğuğunu hissediyoruz; 6 derecelere kadar çıkacak İstanbul'da sıcaklık. Çarşamba günü artan sıcaklıklarla birlikte perşembe günü Orta Akdeniz'den gelecek olan yağmur var, o etkisini göstermeye başlayacak. Yağmur şeklinde yağışlar geliyor yani sıcaklıklar perşembeden itibaren tekrar yükseliyor gözüküyor. Şu anda fırtına bak şu anda bizi hissettiriyor evet.
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL?
“Aslında şöyle ki uydudan şöyle tepeden bir baktığımızda ülkenin üzerine; Akdeniz, Ege tamamen hava açık vaziyette. Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış var, kar yağışı orada etkili oluyor ki gece saatlerinde oradaki etkisini daha da artıracak. Aslında bu gelen soğuk havanın esas büyük çöküntü kısmı, baskın kısmı Batı Karadeniz. Batı Karadeniz'de işte Kastamonu, Sinop, yine Zonguldak, Bartın, Karabük ve Çankırı aslında o kuzey kesimlerde yağış etkisini sürdürüyor olacak; kar yağışı. Yine ilerleyen saatlerde bu sistem Orta ve Doğu Karadeniz'e doğru kayacak.
“DOĞU ANADOLU’DA KAR DEVAM EDECEK”
Doğu Anadolu'da şu anda devam eden yağışlar var. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da; Diyarbakır ve daha kuzeyine doğru, Tunceli'ye, Bingöl'e doğru çıkmaya başladığımızda oralarda kar yağışı etkisini sürdürüyor ki gecenin ilerleyen saatlerinde aslında Doğu Anadolu'nun tamamı hemen hemen, yani İç Anadolu'nun doğusu kar yağışının etkisi altında kalmaya devam edecek. Yoğun kar yağışı oralarda etkili. Yollarda yine riskler var, yine çığ riskleri var, kapanma riskleri var. Şu anda zaten uzun zamandır orada bir kar bulunduğu için herkes artık tedbirli yani nasıl davranacağını biliyor. Biz ama yine de uyarmış olalım; tedbirli olmakta fayda var diyelim. Doğudaki kar yağışı sürüyor olacak. Yarından sonra oradaki yağışlar da artık yavaş yavaş azalmaya başlayacak, yerini yüksek basınca bırakacak.
“SICAKLIKLAR -25 -30 DERECELERİ GÖRECEK”
Bu sefer gece ayazları başlayacak. Gece ayazlarıyla birlikte sıcaklıklar -25, -30 derecelere kadar yer yer çıkacak, yani çok soğuk olacak. Yüksek basınç üzerine çökecek, yüksek basıncın çökmesinden dolayı da gece sıcaklığı düşüyor olacak. Batı bölgelerde ise sıcaklıklar artış gösterecek. Dün itibarıyla mesela örneğin Antalya'da 18 dereceydi, Ağrı'da yaklaşık -15 dereceydi; 33 derecelik iki uç arasında aynı anda sıcaklık farkı var dün itibarıyla. Bugün biraz azalmış olsa da o sıcaklık farkları hala korunmaya devam ediyor. Yani ülkemizin bir tarafında, batı tarafında ortalamaların üzerinde sıcaklıklar olurken kuzey ve doğu kesimlerde o soğuk hava etkisini sürdürüyor olacak. Son kez de şunu söyleyelim; İstanbul için ocak ayının sonuna kadar öyle çok kuvvetli bir kar beklentimiz yok.
İSTANBUL VE YURT GENELİ İÇİN KRİTİK UYARILAR
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 18 Ocak Pazar günü saat 16.19’da A Haber canlı yayınına katılarak hava durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tek, özellikle İstanbul’da etkili olan kar yağışı, fırtına ve buzlanma riskine dikkat çekti.
İstanbul’da kar zayıflıyor, fırtına etkisini artırıyor
Adil Tek, şu saatler itibarıyla İstanbul’da kar yağışının hafif şekilde devam ettiğini belirterek, yağışın gün içinde zaman zaman havada yoğun görüldüğünü ancak etkisinin zayıflamaya başladığını söyledi. İlerleyen saatlerde kar yağışının çok kuvvetli olmayacağını vurgulayan Tek, asıl dikkat edilmesi gereken unsurun kuzeyden esen kuvvetli rüzgar olduğunu ifade etti.
Özellikle Karadeniz’e kıyısı olan kesimlerde ve İstanbul Havalimanı çevresinde rüzgarın fırtına seviyesine ulaştığını aktaran Tek, yer yer rüzgar hızının saatte 60 kilometreye yaklaştığını kaydetti. Güney kesimlerde rüzgarın daha zayıf olduğunu, ancak kuzeyde fırtınanın etkisini sürdürdüğünü söyledi.
Sıcaklık düşüyor, gece buzlanma riski var
İstanbul’da sıcaklıkların 0 ile 3 derece arasında seyrettiğini belirten Adil Tek, zeminde karın genel olarak tutmadığını ancak Çamlıca ve Aydos gibi yüksek kesimlerde kar örtüsünün oluştuğunu dile getirdi. Önümüzdeki saatlerde sıcaklıklarda 1-2 derecelik düşüş beklendiğini söyleyen Tek, bu durumun akşam saatlerinden itibaren buzlanma riskini artıracağını ifade etti.
Gece saat 21.00’den sonra soğuk havanın daha fazla hissedileceğini belirten Tek, kar yağışının ise azalacağını söyledi. Yüksek kesimlerde çatılarda ve araçların üzerinde karın tutmaya devam edeceğini aktaran Tek, yollarda ciddi bir sorun beklemediklerini ancak tuzlama ve solüsyon çalışmalarının özellikle gece saatleri için büyük önem taşıdığını vurguladı.
İstanbul’da kar yarın etkisini kaybediyor
Meteoroloji Uzmanı Tek, İstanbul’da kar yağışının yarın öğleden sonra etkisini büyük ölçüde yitireceğini belirtti. Salı günü itibarıyla sıcaklıkların kademeli olarak artacağını söyleyen Tek, İstanbul’da sıcaklıkların 6 dereceye kadar çıkacağını ifade etti.
Çarşamba günü artan sıcaklıklarla birlikte perşembe günü Orta Akdeniz üzerinden gelecek yağmur sisteminin etkili olacağını belirten Tek, perşembeden itibaren yağışların yağmur şeklinde görüleceğini ve sıcaklıkların yeniden yükselişe geçeceğini söyledi.
BATI KARADENİZ’DE YOĞUN KAR, DOĞUDA SERT SOĞUKLAR
Yurt geneline ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Adil Tek, Akdeniz ve Ege bölgelerinde havanın açık olduğunu, Batı Karadeniz’de ise kuvvetli kar yağışının etkili olduğunu aktardı. Özellikle Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Çankırı çevrelerinde kar yağışının süreceğini, gece saatlerinde etkinin daha da artacağını söyledi.
Sistemin ilerleyen saatlerde Orta ve Doğu Karadeniz’e doğru kayacağını ifade eden Tek, Doğu Anadolu’da da kar yağışının devam ettiğini belirtti. Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karın etkisini sürdürdüğünü söyleyen Tek, gecenin ilerleyen saatlerinde Doğu Anadolu’nun büyük bölümünde yoğun kar yağışının görüleceğini aktardı.
Doğu Anadolu’da -30 derece uyarısı
Doğu bölgelerde yollarda kapanma ve çığ riskinin bulunduğuna dikkat çeken Adil Tek, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Yarından sonra bu bölgelerde yağışların azalacağını ve yüksek basınç sisteminin etkili olacağını belirten Tek, bununla birlikte gece ayazlarının başlayacağını söyledi.
Gece sıcaklıklarının yer yer -25, -30 derecelere kadar düşebileceğini ifade eden Tek, batı bölgelerde ise sıcaklıkların artmaya devam edeceğini belirtti. Ülke genelinde batı ile doğu arasında belirgin sıcaklık farklarının sürdüğünü dile getirdi.
Ocak sonuna kadar İstanbul için güçlü kar beklentisi yok
Adil Tek, son olarak İstanbul için ocak ayının sonuna kadar çok kuvvetli bir kar yağışı beklentilerinin olmadığını belirterek, mevcut sistemin etkisini kademeli olarak kaybedeceğini söyledi.
İSTANBUL’DA KAR ARALIKLARLA DEVAM EDİYOR
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin farklı noktalarında aralıklarla etkisini sürdürüyor. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından özellikle bazı ilçelerde yağış daha belirgin hale geldi. Esenler ve Küçükçekmece’de kar yağışı zaman zaman yoğunlaşırken, yollar yer yer beyaza büründü. Parklar ve kaldırımlarda kar birikintileri oluşmaya başladı.
BEYKOZ’DA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini artırdı. Beykoz’da etkili olan yağış, havadan görüntülendi. Evlerin çatıları, yollar ve ağaçların karla kaplanmasıyla ortaya seyirlik manzaralar çıktı. Beyaz örtü, ilçede kışın kendini iyiden iyiye hissettirdiğini gösterdi.
BUZLANMA, TİPİ VE ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT
Yetkililer, kuvvetli kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olaylarına bağlı ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekti. Ayrıca tipi ve çığ riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Özellikle yüksek ve eğimli bölgelerde yaşayanların gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiği vurgulandı.
METEOROLOJİDEN 3 İL İÇİN KUVVETLİ KAR UYARISI
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Siirt, Şırnak ve Batman için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, bölgede devam eden kar yağışlarının 18 Ocak akşamı ile 19 Ocak akşamı arasında etkisini artırmasının beklendiği bildirildi.
Uyarıya göre; Siirt’in Baykan, Şirvan, Eruh ve Pervari ilçeleri, Şırnak merkez ile Silopi, Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri, Batman’ın ise Sason ve Kozluk ilçelerinde kar yağışının yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.
SİBİRYA SOĞUĞU TÜRKİYE’Yİ ETKİSİ ALTINA ALDI
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava dalgasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna ve Rusya üzerinden gelen sistemin özellikle kuzey ve iç bölgelerde etkisini artırdığını belirten Tek, İstanbul için de kar yağışıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı.
Adil Tek’e göre İstanbul’da kar yağışı zaman zaman havada görülse de, sıcaklık değerleri nedeniyle zeminde tutunamıyor. Kent genelinde sıcaklıkların 1 ila 3 derece arasında seyrettiğini ifade eden Tek, “Karın yerde tutması için sıcaklıkların eksi değerlere düşmesi gerekiyor. Ancak gece boyunca bu seviyeler yeterince görülmedi” dedi.
Bu nedenle İstanbul’da kar daha çok araçların üzerinde, çatılarda ve metal yüzeylerde birikiyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar birikintileri daha belirgin şekilde gözlemleniyor.
BATI KARADENİZ’DE KUVVETLİ KAR YAĞIŞI
Soğuk hava dalgasının en etkili olduğu bölgelerin başında Batı Karadeniz geliyor. Adil Tek, bu bölgede sıcaklıkların İstanbul’a kıyasla daha düşük olduğunu ve kar yağışının bugün, gece saatlerinde ve yarın da kuvvetli şekilde devam edeceğini söyledi.
Meteoroloji radar görüntülerine göre Marmara genelinde zayıf yağışlar görülürken, Batı Karadeniz’de yoğun kar yağışı dikkat çekiyor. Büyükçekmece ve çevresinde ise havada kar yağışı net şekilde izleniyor.
SİSTEMİN KAYNAĞI: SİBİRYA YÜKSEK BASINCI
Adil Tek, mevcut sistemin arkasında Sibirya kaynaklı güçlü bir yüksek basınç alanı olduğunu belirtti. Bu yüksek basıncın, soğuk havayı kuzeyden güneye doğru sürükleyerek Türkiye üzerine taşıdığını vurgulayan Tek, özellikle Karadeniz üzerinde soğuk havanın yığılma yaptığını ifade etti.
İSTANBUL’DA KAR NE ZAMAN BİTECEK?
Uzman değerlendirmesine göre İstanbul’da kar yağışı akşam ve gece saatlerinde biraz daha artacak. Ancak sıcaklıkların yine eksiye düşmemesi nedeniyle kar, ağırlıklı olarak yüksek kesimlerde etkili olacak. İstanbul’un yarın öğleden sonra ve salı günü itibarıyla kar yağışını geride bırakması bekleniyor.
Salı gününden sonra ise hava sıcaklıklarının kademeli olarak artacağı, çarşamba ve perşembe günleriyle birlikte ısınmanın başlayacağı ifade edildi. Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin, batı bölgelerden başlayarak Ege üzerinden yurda giriş yapması bekleniyor.
SİLİVRİ’DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Silivri’de beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinde başlayan yağışla birlikte ilçede yollar kısa sürede beyaza büründü.
Yağışın özellikle yüksek kesimlerde kar şeklinde görüldüğü, ilçe merkezinde ise yer yer karla karışık yağmur olarak aralıklarla devam ettiği bildirildi. Öte yandan Silivri’de zaman zaman etkisini artıran kuvvetli rüzgâr, soğuk havayla birlikte hissedilir derecede zorlu koşullar oluşturuyor.
Yetkililer, sürücülerin ve vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarını sürdürüyor.
YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT!
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı.
A Haber muhabiri Merve İzci Özmen Çamlıca Tepesi'nden son durumu aktardı. Özmen'in aktardıkları şu şekilde:
O lapa lapa beklediğimiz kar yağışı ne yazık ki İstanbul'a henüz gelmedi ama dün gece itibarıyla aslında karla karışık yağmur etkili olmaya başlamıştı. Bununla birlikte de tabii gece saatlerinde hava sıcaklıkları da oldukça düşmüştü. Şu an bulunduğumuz noktada, Çamlıca Tepesi'nde hissedilen sıcaklığın aslında eksi 5 olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte tabii İstanbul'un eşsiz manzarasını da hafif bir kar yağışı ile birlikte sizlere gösterelim.
Yarıyıl tatilinin olmasıyla birlikte de aslında hem öğrencilerin hem de velilerin gözü kulağı bugündeydi. Kar yağışı bekleniyordu, lapa lapa bir kar yağışı söz konusuydu ancak şu an öyle bir yağışın olmadığını söyleyebiliriz. Tabii aralıklarla atıştıran tipi şeklinde bir yağışın olduğunu söyleyelim. Bununla birlikte ilerleyen saatlerde kar yağışı biraz daha artabilir.
Sıcaklık sabah ve akşam saatlerinde daha da yoğunlaşacak. Şu an saat erken olduğu için aslında biraz da o sabah soğuğu dediğimiz bir soğuk var. Tabii bugün hem pazar günü hem yarıyılın hafta sonu, bununla birlikte özellikle Çamlıca Tepesi'ne birçok vatandaşımızın geleceğini de düşünüyoruz.
Hava koşulları nedeniyle yollarda da bazı tıkanıklıklar olduğunu da söyleyelim. Özellikle hiç gidilmemiş Çamlıca Tepesi yollarından bahsedecek olursak birazcık gelirken dikkatli olmaları gerektiğinin de bilgisini verelim. Öyle ki hem kış lastiklerini hem de zincirlerini takıp hazırlıklı bir şekilde işte bu noktaya gelip karın tadını çıkartabilirler.
Tabii şu an için kar yağışının etkili bir şekilde yağmadığını bildirelim ancak yerde görmüş olduğunuz o beyaz örtü Çamlıca Tepesi'ni işte bu şekilde süslemeye devam ediyor. Tabii İstanbul'a kar yağınca özellikle tepe noktalarına yağıyor ilk başta ve onlardan en önemlisi de aslında Çamlıca Tepesi'ydi. Hem Boğaz'ın eşsiz manzarasıyla birlikte hem de işte çocukların oynayabileceği güzel alanlar olduğu için İstanbulluların tercih ettiği ve uğrak noktalarından bir tanesi de Çamlıca Tepesi.
Bugün için uzmanlar aslında uyarıda bulunmuşlardı; özellikle pazar günü ve pazartesi günü İstanbul'u karın beklediğini söylemişlerdi. Tabii şu an için İstanbul'un iç taraflarında bu kar yağışı söz konusu değil ancak bahsetmiş olduğumuz gibi tepe noktalarında bu görüntüleri görmek mümkün.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜDÜ
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı.
Bazı ilçelerin yüksek kesimleri ile binaların çatıları, otomobillerin üzeri karla kaplandı.
Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Arnavutköy, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Sultangazi ve çevresinde kar yağışı etkili oldu.
Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Şile'nin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı sürdü.
Çamlıca Tepesi'nde kar yağışını fırsat bilerek yürüyüş yapanlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HARİTAYI PAYLAŞTI
KAR RADARA YANSIDI!
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kastamonu ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANAKKALE °C, 5°C
Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 2°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
ISPARTA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
KONYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, -1°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
DÜZCE °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
SİNOP °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
RİZE °C, 6°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -5°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, -1°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
VAN °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BATMAN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 5°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MARDİN °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evlilik yaşı neden yükseliyor? Zeka ve bekarlık arasındaki şaşırtan bağ
- TranslateGemma nedir? Google’ın 55 dilli yeni çeviri modeli tanıtıldı
- ChatGPT’ye kaba yazınca daha iyi yanıt mı veriyor? Araştırma yanıtladı
- KGM 150 personel alımı ilanı yayımlandı: Başvuru tarihleri açıklandı
- Zamlı emekli maaşları hesaplarda: SSK ve BAĞ-KUR'luya gün gün ödeme takvimi
- TOKİ Erzincan kura çekimi saat kaçta? 1.760 konut için büyük gün
- Köpüklü Türk kahvesinin sırrı! Suyun ısısı fincanda fark yaratıyor: İşte püf noktaları
- Aklınızdan geçen önünüze düşüyor! Her yerde aynı şeyi görmenizin nedeni: Beyin illüzyonu
- Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları ve konusu: Güldüy Güldüy ekibi bu filmde buluştu
- A101 aktüel ürünler kataloğu: 22 Ocak indirimli ürünler listesi: Buharlı temizleyici, matara…
- Dünyanın en çok taraftarı olan kulüpleri! Real Madrid ilk sırada, tek Türk takım ise…
- Karton bardaktaki gizli tehlike: Binlerce plastik vücuda sızıyor