İstanbul'da kar yeniden başladı! Meteoroloji uyardı: Yeni haftada donacağız

00:15 19 Ocak 2026

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) İstanbul için verdiği uyarının ardından kar yağışı yeniden başladı. Dün aralıklı olarak süren yağışın ardından son durumu A Haber muhabiri Erşan Karaca aktardı.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olmaya devam ediyordu fakat şu anda bizler İstanbul'un merkezi kısmındayız. Burada da bir kar yağışı gözlemleniyor. Hatta bizler yayına hazırlanırken, burada içinde bulunduğumuz yaklaşık 3-4 dakika içerisinde arabanın üzerinde kar yoktu; fakat şu anda şöyle bir karı gösterebilirim size. İşte bu kadar, güzel de bir kar aslında, çok da güzel yağıyor diyebilirim.

İSTANBUL'UN MERKEZİ NOKTALARINDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Bir yandan da şu anda İstanbul'daki son durum ne, onları sizlere bir aktaralım. Kameraman arkadaşım Ege Ural'dan rica edeceğim; gerçekten şu anda kar yağışı İstanbul'un merkezi konumlarında, İstanbul'un sıcak noktalarında başladı diyebiliriz, yağmaya devam ediyor. Ama karla karışık yağmur şeklinde de çok arada böyle yaklaşık 10-15 dakika aralıklarla görebiliyoruz.

Bir de hemen iç taraflarda şu anda yol durumu nasıl, buradaki ekipler nasıl çalışıyor, onları da sizlere göstermek istiyorum. Meteorolojinin geçtiğimiz günlerde yaptığı peş peşe açıklamaların ardından aslında uyarılar uzmanlar tarafından da gelmişti ve uyarılarda "İstanbul'a kar birden, yani aniden gelecek ve aniden bastıracak" deniyordu.

Nitekim öyle oldu, dün gece saatlerinde bir kar yağışı etkili oldu ve şu anda içinde bulunduğumuz saatlerde, yani pazartesi gününe artık başlamış bulunuyoruz, haftanın ilk gününe başlamış bulunuyoruz. Şu anda da bir yandan kameraman arkadaşım Ege Ural'la birlikte hem yürüyerek hem de içerideki görüntüleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından beklenen sağanak ve kar yağışı dün gece saatlerinden itibaren İstanbul'un birçok noktasında etkisini göstermeye başladı. Yani soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede azaldı ve şu an İstanbul'da hava derecesi 2 derece olarak ölçülüyor. Özellikle üst kısımlarda ise 0 dereceye kadar düşmüş durumda. Marmara genelinde ise rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-50 km hızla zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yapılan son tahminlere göre Megakentte sıcaklıklar hızla düşecek. Pazartesi sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde diyelim ve önemli bir başlık var, onu da aktarmış olalım: Uzmanlar karın aniden bastırabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

SAAT 06.00'A DİKKAT!

Pazartesi günü sabah 06:00'dan itibaren İstanbul genelinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yani bugün aslında diyebilirim, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bu sabah karlı bir sabaha "merhaba" diyebilirler. Kar yağışı ile birlikte buzlanma, ulaşımda aksamalar ve trafik yoğunluğu yaşanabileceğini de bildirelim. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunalım.



MÜMKÜN OLDUKÇA ARACINIZLA TRAFİĞE ÇIKMAYIN

İstanbul'da bugün normalde pazar günlerinde trafik yüzde 55-60 civarında seyrediyordu; fakat gün içerisinde, özellikle akşam saatlerinde kar yağışı sebebiyle yüzde 70'e kadar bir yoğunluk bölge bölge gerçekleşti. Şu an içinde bulunduğumuz saatlerde trafik yoğunluğu ise %40, zaman zaman sıkışık noktalarda yüzde 45-50 yüzdelerine kadar ulaşabiliyor.

Vatandaşların sabah saatlerinde bir sürprizle karşılaşmamaları için mutlaka yarın olacak, yani pazartesi ve bu gece yapacağı uçak seferleri için bunları tekrar kontrol etmelerini istiyorlar. Çünkü kar yağışı fırtına şeklinde, yani normal bir kar yağışı gözlemlenmiyor; fırtına ve karla karışık yağmur şeklinde yağacak bu kar yağışı ve yanlış hatırlamıyorsam 38 sefer iptal edildi diye biliyorum.