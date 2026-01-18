Konya'da korkunç kaza! Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Konya'nın Meram ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kişiye otomobil çarptı. Kazada K.E.H'ye olay yerinde hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı.
Konya'nın Meram ilçesinde M.A. idaresindeki 35 KF 9450 plakalı otomobil, Beyşehir Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu K.E.H'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.