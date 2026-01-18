Kocaeli'de feci kaza! Otomobil çaya uçtu: 2 ölü
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek Sarısu Çayı’na düştü. Olay yerine 112 sağlık, itfaiye, polis, AFAD ekipleri sevk edilirken araçta sıkışan baba oğul için çalışma başlatıldı. Kazada yaralılar hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kandıra ilçesinde gece saat 00.00 sıralarında Akbal Mahallesi Sakarya Caddesi'nde Cem Yel'in kontrolünü yitirdiği 41 ALY 201 plakalı otomobil, Sarısu Çayı'na düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve su altı-üstü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİLDE SIKIŞAN BABA-OĞUL İÇİN ZAMANLA YARIŞ
Otomobilde sıkışan baba Cem Yel ile oğlu Berkay Yel, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
BABA VE OĞUL KURTARILAMADI
Baba ve oğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil, vinç ile çaydan çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.