Kocaeli'de feci kaza! Otomobil çaya uçtu: 2 ölü

Giriş Tarihi: 18.01.2026 04:56

Kandıra ilçesinde gece saat 00.00 sıralarında Akbal Mahallesi Sakarya Caddesi'nde Cem Yel'in kontrolünü yitirdiği 41 ALY 201 plakalı otomobil, Sarısu Çayı'na düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve su altı-üstü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

FOTO: DHA

OTOMOBİLDE SIKIŞAN BABA-OĞUL İÇİN ZAMANLA YARIŞ

Otomobilde sıkışan baba Cem Yel ile oğlu Berkay Yel, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

BABA VE OĞUL KURTARILAMADI

Baba ve oğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil, vinç ile çaydan çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.