Karaman’da buzlanma faciaya dönüştü: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 18.01.2026 01:32

Edinilen bilgiye göre, M.A.Ö. idaresindeki 70 EU 459 plakalı Nissan marka kamyonet buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkması sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan A.G. yaralandı.

Fotoğraf (İHA)

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri buzlanan yolda güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de solüsyon çalışması yaptı.