Haberler

Yaşam Haberleri

Gören şaşkına döndü! Yol kenarında dikkat çeken manzara

Gören şaşkına döndü! Yol kenarında dikkat çeken manzara

İstanbul’da olumsuz hava koşulları ile doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzu yolda görüldü. Hasdal-Kemerburgaz yoluna inen ve yiyecek yiyen domuz çevredekileri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 18.01.2026 16:33

Paylaş





İstanbul'da doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzu Hasdal-Kemerburgaz yoluna indi. Burada yiyecek yiyen domuz görenlerin dikkatini çekti.

İstanbul'da etkili olan soğuk hava ve aralıklarla görülen kar yağışı, yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Yiyecek bulmakta zorlandığı değerlendirilen yabani bir domuz, Hasdal-Kemerburgaz yoluna indi.

Yol kenarında bir süre yiyecek yiyen domuz, vatandaşların dikkatini çekti. O anlar, yoldan geçen bazı sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre yol kenarında kalan domuz, bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN