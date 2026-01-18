Yaşam

Çanakkale açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde lastik botun arızalanması sonucu kaçak göçmenler denizde sürüklendi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bot içindeki 8 düzensiz göçmen kurtararak karaya çıkarırken Afganistan uyruklu göçmenler Ayvacık'taki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Çanakkale açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenip yardım talebinde bulması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu "KB-32" sevk edildi.

Ekipler, bot içindeki 8 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN