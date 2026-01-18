Çanakkale açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde lastik botun arızalanması sonucu kaçak göçmenler denizde sürüklendi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bot içindeki 8 düzensiz göçmen kurtararak karaya çıkarırken Afganistan uyruklu göçmenler Ayvacık'taki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenip yardım talebinde bulması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu "KB-32" sevk edildi.
Ekipler, bot içindeki 8 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.
Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.