Haberler

Yaşam Haberleri

Üsküdar’da İETT otobüsünde motor arızası! Dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi

Üsküdar’da İETT otobüsünde motor arızası! Dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi

Üsküdar’da bir İETT otobüsünün motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle duman yükseldi. Sürücü, yangın söndürme tüpüyle dumanlara müdahale ederken, yolcular tedbir amaçlı başka bir otobüse tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 17.01.2026 18:44

Paylaş





Göztepe Kavşağı'nda durağa yolcu almak için yanaşan 34 TP 9951 plakalı İETT otobüsünün motor kısmından henüz bilinmeyen nedenle duman yükseldi.

Sürücü, yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. Araçtaki yolcular da tahliye edildi.

Yolcular, başka otobüse binmek için durağa geçti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN