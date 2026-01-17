Üsküdar’da İETT otobüsünde motor arızası! Dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi
Üsküdar’da bir İETT otobüsünün motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle duman yükseldi. Sürücü, yangın söndürme tüpüyle dumanlara müdahale ederken, yolcular tedbir amaçlı başka bir otobüse tahliye edildi.
Göztepe Kavşağı'nda durağa yolcu almak için yanaşan 34 TP 9951 plakalı İETT otobüsünün motor kısmından henüz bilinmeyen nedenle duman yükseldi.
Sürücü, yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. Araçtaki yolcular da tahliye edildi.
Yolcular, başka otobüse binmek için durağa geçti.