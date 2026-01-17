Tunceli'de enerji seferberliği! Direkler omuzlarda taşındı

Giriş Tarihi: 17.01.2026 22:47

Fotoğraf (İHA)

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ) ekipleri, ağır kış şartlarına rağmen arızanın giderilmesi için sahada aralıksız mesai yapıyor. İş makinelerinin ilerleyemediği alanlarda çalışmalarını durdurmayan ekipler, elektrik direklerini sırtlayarak arızalı hatta ulaşıyor. Yürütülen onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede birden fazla köyün yeniden enerjiye kavuşması hedefleniyor.

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde ana yollar hiçbir zaman kapanmazken, köy yollarının büyük çoğunluğu da ulaşıma açık durumda bulunuyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle 18 bin aboneyi etkileyen elektrik kesintileri, yürütülen çalışmalar sonucunda bugün itibarıyla 140 aboneye kadar düşürüldü.