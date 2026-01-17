Haberler

Niğde'de 3 katlı iş yerinde yangın! 3 kişi dumandan etkilendi

Niğde'de bulunan 3 katlı bir binadaki iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla büyürken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda 3 kişi dumandan etkilenirken sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 17.01.2026 05:34

Yukarı Kayabaşı Mahallesi Doktor Sami Yağız Caddesi'nde bir apartmanın 3. katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangın, hasara neden oldu.

Yangında iş yerinde bulunan ve dumandan etkilenen 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

