Mardin'de kaybolan 2 çocuktan acı haber! Cansız bedenleri gölette bulundu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 9 ve 7 yaşındaki çocukların kaybolması üzerine ekipler harekete geçti. Jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerince başlatılan aramada çocukların gölet kenarında ayak izlerine rastlanırken, cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 17.01.2026 05:40

Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Meşeli Mahallesi'nde 9 yaşındaki D.E. ve 7 yaşındaki A.E'den saat 16.30'dan itibaren haber alamayan yakınları, yetkililere kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerince çocukların bulunması için arama çalışması başlatıldı.

ÇOCUKLARIN CANSIZ BEDENİ GÖLETTE BULUNDU

Bölgede yürütülen çalışma sırasında, aynı mahallede küçük bir gölet kenarında ayak izlerine rastlandı. Soğuk hava nedeniyle göletin yüzeyini kaplayan buzun bir kısmının kırık olduğu tespit edildi.Jandarma Arama Kurtarma Sualtı dalgıçları tarafından gölette çocukların cesetleri bulundu.

Cesetler, sağlık ekiplerince otopsi için hastaneye götürüldü. Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı da olay yerine gelerek çalışmaları koordine etti.

