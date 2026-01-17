Bursa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, beş katlı binanın zemin katında bulunan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Apartmanın birinci katında ikamet eden ve dumandan etkilenen yaşlı kadına sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.
Yangın nedeniyle çay ocağı kullanılmaz hale gelirken ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.