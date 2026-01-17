Haberler

Bursa'da feci yangın! 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 katlı bir apartmanın 4'üncü katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla yayılırken, dairede bulunan aile fertleri son anda kaçarak kurtuldu. Olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 17.01.2026 22:11

Yangın, saat 18.30 sıralarında Baykoca Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın 4'üncü katında çıktı. Adem U.'yaa ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden aile bireyleri, daireden güçlükle çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında daire kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Polisin, yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

