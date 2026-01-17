Haberler

Bodrum açıklarında 4 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik mobil radarına yakalanan kano içerisinde bir grup düzensiz göçmeni için ekipler harekete geçti. Ekiplerce 4 düzensiz göçmen yakalanırken, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından kano içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botları sevk edildi.

Ekipler, durdurdukları kanodaki 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

