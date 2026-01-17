Bafra'da hafif ticari araç dere yatağına devrildi: 1 ölü 2 yaralı
Samsun’un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilçam Mahallesi'nde Hakan A. (35) yönetimindeki 55 RF 209 plakalı hafif ticari araç, dere yatağına devrildi.
Kazada araçta bulunan Celal A. (38) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile Bayram A. (42) ise hastaneye kaldırıldı.