Arnavutköy'de kömürlük yangını! Alevler 2 katlı binayı kül etti

Giriş Tarihi: 17.01.2026 22:06

Foto: DHA

BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan bina ise kullanılamaz hale geldi.