Adıyaman'da korkutan kaza! Gezintiye çıktığı sırada su kuyusuna düştü
Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Bağbaşı köy kırsalında gezintiye çıkan Y.D. dengesini kaybetmesi üzerine su kuyusuna düştü. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine 112 ekiplerine ihbarda bulunulurken, ekipler tarafından yaralı genç kurtarıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde su kuyusuna düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bağbaşı köy kırsalında gezintiye çıkan Y.D. (24) dengesini kaybederek su kuyusuna düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler halat yardımıyla Y.D'yi bulunduğu yerden çıkardı.
Y.D. ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.