Haberler

Yaşam Haberleri

Van'da DEM Partili başkanın resmi aracına haciz şoku

Van'da DEM Partili başkanın resmi aracına haciz şoku

Van'ın İpekyolu ilçesinde DEM Partili Belediye Başkanı Canan Uzunay'ın resmi makam aracına haciz şoku yaşandı. Belediyenin birikmiş borçları nedeniyle başlatılan icra takibi sürecinde, başkanın kullandığı resmi araç haczedilerek el konuldu.

Giriş Tarihi: 16.01.2026 00:34

Paylaş





Başkan Uzunay'ın kullandığı resmi araç trafikte seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. Araç hakkında kesinleşmiş haciz kararı bulunduğu belirtilerek, makam aracı çekiciyle otoparka götürüldü.



İcra Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemlerin, belediyenin uzun süredir ödenmeyen borçları nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi. Belediyenin yaklaşık iki yıl önce devralınmasına rağmen, bazı borç kalemlerinde ödeme yapılmaması veya yapılandırmaya gidilmemesi nedeniyle haciz sürecinin devam ettiği kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN