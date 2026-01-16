Yaşam

Refahiye'de hayvan yüklü tır kazası: 45 büyükbaş kurtarıldı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hayvan yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hızlı müdahale gerçekleştirildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Dondurucu soğuk ve karla kaplı bölgede yürütülen çalışmalarda, tırda bulunan 45 büyükbaş hayvan çevre köylerdeki uygun ahırlara nakledilerek donma riskinden kurtarıldı. Kazada 1 hayvan telef olurken, 2 hayvan yaralandı.