"Oğlun kazaya karıştı kefaleti öde serbest kalsın" diyerek yaşlı adamı dolandırdılar

Almanya’nın Leipzig kentinde 87 yaşındaki bir adam, telefonla arayan dolandırıcının “oğlun ölümcül kazaya karıştı, kefaletle çıkacak” yalanına inanarak on binlerce avrosunu kaptırdı. Parayı Leipzig Bölge Mahkemesi önünde teslim eden yaşlı adam, oğlunun çıkmaması üzerine dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.

Almanya'nın Leipzig kentinde yaşanan dolandırıcılık olayı, faillerin ne kadar vicdansız olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Leipzig polisinden yapılan açıklamaya göre 87 yaşındaki yaşlı adamı telefonla arayan bir dolandırıcı, oğlunun ölümcül trafik kazasına sebep olduğunu, kefaletle serbest kalabileceğini, bunun için yaşlı adamdan para getirmesini istedi.

OĞLU MAHKEME BİNASINDAN ÇIKMADI

Oğlunun içinde bulunduğu zor durumdan dolayı telaşa kapılan baba, paralarla birlikte kendisini arayan kişiyle buluşmak için Leipzig Bölge Mahkemesine gitti. Burada buluştuğu kişiye paraları teslim eden baba, oğlunun serbest kalacağını umarak beklemeye başladı. Yaşlı adam, geçen saatlerin ardından oğlunun mahkeme binasından çıkmaması üzerine dolandırıldığını fark edip polise başvurdu. Polis olay yerinden kaçan faili bulmak için soruşturma başlattı. Şüphelinin aileyi tanıyor olabileceği üzerinde duruluyor.

