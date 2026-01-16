İzmir cezaevi'nde saldırı: 2 infaz memuru yaralandı

Giriş Tarihi: 16.01.2026 03:06

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), İzmir 3 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir hükümlünün saldırısı sonucu görevli 2 infaz ve koruma memurunun yaralandığını açıkladı.

Genel Müdürlükten sanal medyada yapılan açıklamada, "İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir hükümlü tarafından, görevli iki infaz ve koruma memurumuza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda personelimiz yaralanmıştı. Yaralanan personelimizin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, süreç Genel Müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir. Görevlerini büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle sürdüren tüm ceza infaz personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz." denildi.