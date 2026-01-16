Bolu’da gece saatlerinde korkutan yangın: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 16.01.2026 00:54

Fotoğraf (İHA)

Apartmanın 3'üncü katındaki bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü.