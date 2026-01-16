Yaşam

Bolu’da gece saatlerinde korkutan yangın: 2 yaralı

Bolu’da Karaçayır Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bolu’da gece saatlerinde korkutan yangın: 2 yaralı

Olay, Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi üzerinde bulunan Bircan Apartmanı'nda meydana geldi.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Apartmanın 3'üncü katındaki bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Dumanlar komple binayı sardı. Binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Yangın sırasında binada bulunan ve yoğun dumandan etkilenen 2 kişiye, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Soğutma çalışmalarının tamamlandığı dairede maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN