Yüksekova'da zorlu kurtarma mücadelesi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan kadın, sağlık ekiplerinin 1 buçuk metrelik karda verdiği 2 saatlik zorlu mücadelenin ardından hastaneye ulaştırıldı.

Giriş Tarihi: 15.01.2026 15:54

Yüksekova ilçe merkezine bağlı İnanlı köyünde yaşayan 33 yaşındaki Ayten Güler'in şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri artınca ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapalı olması üzerine, bölgeye paletli ambulans ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.



"KAR KALINLIĞI 1 BUÇUK METREYİ BULDU"



Zaman zaman 1 buçuk metreyi bulan kar kalınlığı ve dondurucu soğuğa rağmen pes etmeyen ekipler, iş makinelerinin de desteğiyle ilerleyerek yaklaşık 2 saatlik operasyonun ardından köye ulaşmayı başardı. Hastanın evine ulaşan UMKE ekipleri, Güler'e olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sedye ile evinden alınan hasta, zorlu doğa şartlarına rağmen güvenli bölgede bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.



"SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR"



Yüksekova Devlet Hastanesi'ne nakledilen Ayten Güler, hemen müşahede altına alındı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, gerekli tetkik ve tedavileri süren Güler'in genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Kar kış demeden vatandaşın yardımına koşan sağlık çalışanları, bir hayatı daha kurtarmanın mutluluğunu yaşarken, Güler ailesi de fedakar ekiplere teşekkürlerini iletti.

