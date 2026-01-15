Haberler

Van'da yoğun kar yağışı: 180 mahalleye erişim sağlanamıyor

Van’da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun kar nedeniyle kentte 180 mahalle ve 183 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Giriş Tarihi: 15.01.2026 09:50

Van'da dün gece etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kar yağışı nedeniyle kentte 180 mahalle ve 183 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığı Van kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Cadde kenarlarındaki kar kütlelerini temizlenirken park halindeki araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

