Haberler

Yaşam Haberleri

Uşak’ta zehir tacirlerine darbe: 7 tutuklama

Uşak’ta zehir tacirlerine darbe: 7 tutuklama

Uşak'ta 8 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 15.01.2026 22:06

Paylaş





Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda 30 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 3 gram metamfetamin, 28 adet sentetik ecza, 2 gram esrar ve bir miktar bonzai ele geçirildi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN