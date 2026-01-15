Haberler

Suriye'de su kanalından ceset çıktı! Şanlıurfa'daki kazada aranan Halil Gündüz'e mi ait*

Suriye’nin Telabyad kentinde Türkmen kasabasının yakınlarındaki bir su kanalında erkek cesedi bulundu. Durum yetkililere ihbar edildi. Cesedin 29 Aralıkta Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde su tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz’e ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Giriş Tarihi: 15.01.2026 20:15

Suriye'nin Telabyad kentine bağlı Hamam Türkmen kasabasının yakınından geçen su kanalında bir erkek cesedi bulundu. Kasaba sakinleri, cesedi bulmalarının ardından yetkililere haber verirken, bölgeye Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri sevk edildi.

KAZADA ARANIYORDU! CESET HALİL GÜNDÜZ'ÜN MÜ?

Henüz kimliği belirlenemeyen cesedin, 29 Aralıkta Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde su tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz'e ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ŞANLIURFA'DAKİ KAZA

Harran merkezde yatılı lisede öğrenim gören Ömer Gündüz (18) ile kardeşi Mustafa Gündüz (14) ve kuzenleri Ali Gündüz (14) ile Ömer Gündüz (14), hafta sonu tatili için ailelerinin yaşadığı Buğdaytepe Mahallesi'ne geldi. Halil Gündüz, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü çocukları Ömer ve Mustafa ile iki yeğenini okula götürmek üzere 06 TM 983 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Yolculuk sırasında kar nedeniyle okulların tatil edildiğini öğrenen aile, geri dönmek istedi. Ancak kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, Harran'ın kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında tahliye kanalına devrildi.

SÜRÜCÜ GÜNDÜZ HALA ARANIYOR

Araçtaki Ömer Gündüz (18) kendi imkanlarıyla kurtulurken, ihbarla bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 8 saat süren arama çalışmalar sonucunda otomobildeki Mustafa, Ali ve Ömer Gündüz'ün cansız bedenlerine ulaşıldı; sürücü Halil Gündüz ise bulunamadı.

TEL ABYAD'DA DA ARAMALAR SÜRÜYOR

Aralarında dalgıç polisler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin de bulunduğu toplam 143 kişilik ekip, kanalda ve çevresinde yaklaşık 80 kilometrelik alanda Halil Gündüz'ü arıyor. Çalışmalara bölgede yaşayan bazı vatandaşlar da gönüllü olarak destek veriyor. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bölgede yürütülen arama çalışmalarına katılan yetkililerden bilgi aldı. Ekipler, tahliye kanalının akış yönünü de dikkate alarak, aramalarını Suriye'nin Tel Abyad kenti yönünde de sürdürüyor.

Suriye

Şanlıurfa