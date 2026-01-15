Şile’de işçi konteynerinde dehşet: Yangın can aldı
Şile’de inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında konteynerde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yangın, öğle saatlerinde Ahmetli Mahallesi Kumbaba Caddesi'nde bulunan bir şantiye alanındaki işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek konteyneri sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangın sırasında içeride bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.